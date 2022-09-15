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SBS普通话晚新闻（15/09/2022）

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Published 15 September 2022 at 4:33pm
By SBS Mandarin
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澳洲总理敦促中国谴责普京 习近平抵达哈萨克斯坦，即将与普京一对一会谈 新州铁路工会宣布将关闭检票系统 下周三起乘火车“无限期”免费 日本或于下月重启免签旅游政策 （点击图片收听完整报道）

Published 15 September 2022 at 4:33pm
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