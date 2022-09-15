SBS 普通话电台其他收听方式 SBS普通话晚新闻（15/09/2022）Play04:57SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.54MB)Published 15 September 2022 at 4:33pmBy SBS MandarinSource: SBS 澳洲总理敦促中国谴责普京 习近平抵达哈萨克斯坦，即将与普京一对一会谈 新州铁路工会宣布将关闭检票系统 下周三起乘火车“无限期”免费 日本或于下月重启免签旅游政策 （点击图片收听完整报道）Published 15 September 2022 at 4:33pmBy SBS MandarinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。Advertisement分享Latest podcast episodes健身课堂：当兼职健身教练的华人留学生戚董懿世卫组织研究发现：新冠病毒并未远离【民生】澳洲“蛋”业在洗牌，价格会让咱继续肉“疼”吗？农场负责人答疑SBS早新闻（9月15日）