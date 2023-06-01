SBS普通话晚新闻（01/06/2023）Play04:40SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.28MB) 公共专家表示政府对私人顾问依赖程度攀升会带来风险 中国业主豪宅以7000万澳元成交 技术专家警告：人工智能或导致人类灭绝风险 新研究表明男婴女婴的语言能力差异点击收听完整报道欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE技术专家警告：人工智能或导致人类灭绝风险，降低该风险应成为 “全球优先事项”中国业主豪宅以7000万澳元成交 涨幅超过100%分享Latest podcast episodes那个UFO就是外星人吗？NASA：可能不是【SBS新闻快报】昆士兰旨在帮助租户的法律新规恐适得其反【微声音】一条让人瞬间想起琼瑶小说名字的社会新闻【圆桌健谈】全脂牛奶重夺市场 您知道自己每天需要摄入多少乳制品吗？