SBS普通话晚新闻（15/06/2023）Play04:35SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.2MB) 比尔·盖茨计划访华 将与习近平会面 澳洲独立参议员索普指称遭到自由党参议员性侵 已撤回相关言论中国5月经济增长乏力 中国私营部门举步维艰超载移民船沉没数百人恐丧生失踪点击收听完整报道欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE联合国报告显示：2022年难民数量又破记录【SBS新闻快报】新州车辆盗窃六年来新高 年轻人被认为“有可能受TikTok中盗车内容影响”分享Latest podcast episodes美国务卿即将访华：对澳中关系有何影响？【SBS新闻快报】新州车辆盗窃六年来新高 年轻人被认为“有可能受TikTok中盗车内容影响”联合国报告显示：2022年难民数量又破记录今年报税有变化 哪些是你必须知道的？