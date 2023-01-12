SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（12/01/2023）Play04:26SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.05MB)Published 12 January 2023 at 6:55pmBy SBS Radio MandarinSource: SBS 倡导者呼吁保留住房支持计划 今夏蓝莓逆市大减价 美国约7000个航班延误或取消 大坂直美宣布怀孕暂别网坛Published 12 January 2023 at 6:55pmBy SBS Radio MandarinSource: SBS欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes当“百鸟朝凤”遇见农历新年：新加坡音乐家讲述中西合并的华人故事SBS早新闻（1月12日）【华人移民故事】40岁转换人生跑道后的神奇十年【观点】原住民艺术品市场充斥赝品：“其艺术价值几乎为零”