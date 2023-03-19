SBS早新闻（3月20日）Play13:49 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.65MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。维州政府将实施额外措施来预防新纳粹主义；国防部长称不会与美国协同作战来换取核潜艇；总理安东尼·阿尔巴尼斯将会见萨摩亚总理；海外博士留学生签证审批或需要等待三年。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE海外博士留学生签证审批或需三年【生活杂志】奥斯卡奖是如何诞生的？小金人为什么被称为“奥斯卡”？国家安全问题专家对AUKUS潜艇协议发表评论中国称澳洲从美国购买巡航导弹“威胁地区和平”国际刑事法院对俄罗斯总统普京发出逮捕令分享Latest podcast episodes孩子挑食和偏食该怎么办？曾在加拿大“北漂”的澳洲亚裔演员如何看待杨紫琼奥斯卡封后？【生活杂志】奥斯卡奖是如何诞生的？小金人为什么被称为“奥斯卡”？博士生签证三年未获批准 海外学生放弃澳大利亚