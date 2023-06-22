SBS普通话晚新闻（22/06/2023）Play04:02SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.7MB) 民意调查：澳大利亚人不信任习近平 担心与中国发生冲突 世界最宜居城市排名公布 报告: “数量惊人”的父亲们正在应对围产期抑郁和焦虑 警方修改95岁长者电击致死案声明遭质疑 关键细节被删减点击收听完整报道欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE洛伊研究所民意调查：澳大利亚人不信任习近平 担心与中国发生冲突世界最宜居城市排名公布 澳大利亚城市排第几？分享Latest podcast episodes普华永道泄密：联邦议会达成共识一致谴责泄密事件【生活杂志】在暗处看东西会使视力下降吗？关于用眼健康的几个误区【SBS新闻快报】“更好教育”分析出炉 维州中学Top 50排名一览【SBS新闻快报】入籍澳洲申请费七月起上调