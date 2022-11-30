SBS 普通话电台

SBS早新闻 (2022年12月1日)

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 1 December 2022 at 10:48am
By Cindy Xie, Jason Liu, Helen Yu
Presented by Helen Yu
Source: SBS

SBS为您提供最新最全的新闻信息!

Published 1 December 2022 at 10:48am
By Cindy Xie, Jason Liu, Helen Yu
Presented by Helen Yu
Source: SBS
中国前国家主席江泽民去世
反腐败法案在澳洲议会通过
托亚·科丁利谋杀案的嫌疑人在新德里受审
澳大利亚队在世界杯战胜丹麦队


SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
分享

Latest podcast episodes

Hanfu lover Cassie Chen in local Chinese traditional culture activity

东方美人惊艳NGV 中国传统服饰走进澳大利亚

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2022年11月30日）

Pronuncation_03_stress.jpg

迷你播客：数字的重读音节该如何发音？

Australia Teal Independents

澳年度词汇揭晓：茶色、单身汉的手提袋是什么意思？