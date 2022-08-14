SBS早新闻（8月15日）

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Published 15 August 2022 at 9:20am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 15 August 2022 at 9:20am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
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澳大利亚代理总理称，改善与中国的关系是可能的；
澳大利亚政府考虑提高技术移民入境人数；
开罗附近教堂大火致数十人死亡；
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美国纽约发现脊髓灰质炎病毒痕迹。

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