SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月15日）Play12:44SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.65MB)Published 15 August 2022 at 9:20amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 15 August 2022 at 9:20amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS澳大利亚代理总理称，改善与中国的关系是可能的；澳大利亚政府考虑提高技术移民入境人数；开罗附近教堂大火致数十人死亡；Advertisement美国纽约发现脊髓灰质炎病毒痕迹。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE比利时花毯节时隔四年再次绽放维州反对党：若当选将为卫生工作者提供免费公共交通卫生专家提醒部分民众观测脑膜炎症状分享Latest podcast episodes【科技面面观】你的脸正在被“抓取”！什么是面部识别技术？【税务热线】如何判断我是否需要报税？【闲话澳洲】在澳居家养老 政府支持全清单【我们的故事】英语博主思思：我拉女儿和我一起演情景剧