SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月12日）Play12:18SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.26MB)Published 12 September 2022 at 9:30am, updated an hour ago at 9:54amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 12 September 2022 at 9:30am, updated an hour ago at 9:54amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS澳洲设9月22日为一次性全国假日，哀悼女王伊丽莎白二世；政府审查移民系统，重大投资签证或将被取消；美国纪念911恐袭事件21周年；Advertisement香港“羊村绘本案”宣判，五被告煽动罪名成立。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE重大投资者签证或将被取消香港“羊村绘本案”宣判 五人煽动罪成立监禁19个月查尔斯三世正式成为英国国王 澳大利亚联邦总督将发布公告已故女王葬礼定于当地时间9月19日举行分享Latest podcast episodes【消费热线】小生意诈骗高达七成 如何防范转账账号变更骗局？日本放宽入境限制 布里斯班女孩讲述旅行经历[关注]您的哪些收入和资产会影响您领取养老金？【SBS学英语】第18集：社区菜园