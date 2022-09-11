SBS早新闻（9月12日）

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Published 12 September 2022 at 9:30am, updated an hour ago at 9:54am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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澳洲设9月22日为一次性全国假日，哀悼女王伊丽莎白二世；
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香港“羊村绘本案”宣判，五被告煽动罪名成立。

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