SBS早新闻（1月16日）

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Published 16 January 2023 at 9:16am
By Olivia Yuan, Helen Yu, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

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Published 16 January 2023 at 9:16am
By Olivia Yuan, Helen Yu, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
尼泊尔空难造成数十人死亡，一澳人据信在飞机上；
新州州长因纳粹服装事件持续受到争议；
恶劣天气袭击，美国加州进入重大灾难紧急状态；
澳网公开赛今天在墨尔本拉开帷幕。

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