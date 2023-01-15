SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（1月16日）Play13:55SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.73MB)Published 16 January 2023 at 9:16amBy Olivia Yuan, Helen Yu, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 16 January 2023 at 9:16amBy Olivia Yuan, Helen Yu, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS尼泊尔空难造成数十人死亡，一澳人据信在飞机上；新州州长因纳粹服装事件持续受到争议；恶劣天气袭击，美国加州进入重大灾难紧急状态；澳网公开赛今天在墨尔本拉开帷幕。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE多家律师事务所宣布对Medibank 采取法律行动世卫组织调整新冠隔离指导方针分享Latest podcast episodes澳大利亚年度人物提名者呼吁关注移民我们对新型新冠病毒亚变种了解多少？SBS早新闻（2023年1月15日）年夜饭：怎样做到吃的健康 多吃不胖呢？