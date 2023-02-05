SBS早新闻（2月6日）Play13:12 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.08MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦议会复会，生活成本和原住民之声为主要议题；澳中贸易官员本周将举行三年来首次会晤；美国击落疑似中国间谍气球，中方表示不满；巴基斯坦前总统穆沙拉夫去世。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE墨尔本佛寺明月居士林突发大火苏港鸿创作“中国口罩” 反应亚裔因戴口罩而遭歧视的经历大量留学生身兼数职 每周工作时长或达140小时分享Latest podcast episodes【空中汽车诊所】车辆长途跋涉后需要做哪些检查或养护？苏港鸿创作“中国口罩” 反应亚裔因戴口罩而遭歧视的经历布林肯取消访华之行后 美国击落疑似中国间谍气球【生活杂志】维州禁塑令于2月1日生效 您需要了解这些内容