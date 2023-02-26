SBS早新闻（2月27日）Play13:27 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.31MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳警方鼓励多元文化社区报告外国干涉；在巴新遭绑架的居澳新西兰教授及其学生被释放；巴以当局承诺缓解紧张局势；香港警方对蔡天凤遭谋杀肢解案的嫌疑人发起起诉。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE留学生Martin：我用Chat Gpt完成硕士论文,学到更多东西澳大利亚GDP年度增长有望达2.8%涉嫌谋杀肢解香港模特的三名犯罪嫌犯今日将在当地法院出庭【签证新政】澳洲政府调整留学生工作时间上限及毕业后的工作权利分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年2月27日）澳洲房租价格上涨，无家可归者问题加剧【我们的故事】婆婆带我当画家【闲话澳洲】养老篇（一）：澳洲养老面面观