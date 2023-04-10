SBS早新闻（4月11日）Play13:46 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.61MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。国库部长出访美国参加20国集团财长会谈；现行养老金制度或使澳大利亚经济损失约14万亿；帕劳总统表示支持太平洋地区部署核动力潜艇；中国军队在台湾岛屿周围举行实弹军事演习。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE热带气旋正在西澳布鲁姆聚集 当局敦促民众预防洪水五岁受训的海滩救生员：不久前刚参与救下一名中国留学生【国际新闻】乌克兰的防空导弹正在耗尽？【国际新闻】中国军演模拟对台“精确打击”分享Latest podcast episodes【现场说法】“建筑商”拿了1万多澳元定金后消失 与建商打交道如何避免踩坑？【世界帕金森日】帕金森=手抖？学者呼吁更多华人参与研究【澳洲经济观察】Porter Davis倒闭 签署建房合同前如何规避风险？五岁受训的海滩救生员：不久前刚参与救下一名中国留学生