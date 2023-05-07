SBS早新闻（5月8日）Play14:28 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.24MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦预算将拨款140亿澳元，缓解生活成本压力；环保组织指控退休金管理公司推动增加化石燃料投资；叙利亚重新成为阿拉伯联盟成员国；韩国将派专家访问日本福岛核电站。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE改革后OC班更难考了，家长能做些什么？澳340亿退休基金投资化石能源【闲话澳洲】Banana Bread 其实并非面包？面包延伸产品大起底“像是国内的城乡结合部”：为何这些华人选择住在墨尔本西区？分享Latest podcast episodes你的期待会在2023年财案中得到体现吗？改革后OC班更难考了，家长能做些什么？“像是国内的城乡结合部”：为何这些华人选择住在墨尔本西区？查尔斯三世国王加冕仪式重现英国千年传统