SBS早新闻（5月22日）Play15:39 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.33MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。阿尔巴尼斯总理表示将推进对中国的访问计划；印度总理莫迪将近十年来首次正式访问澳大利亚；乌克兰总统对澳大利亚的支持表示感谢；警方在布里斯班北部射杀一原住民男子。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE全球第一手术机器人“达芬奇”切除肿瘤有多先进印度总理莫迪明日到访澳大利亚打工度假华人女孩：在当志愿者的工作中找到新方向澳大利亚的木船节：盛况空前、历史悠久、老少皆宜分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】中国买家蜂拥而至 霸占澳洲高端房产市场母乳告急 Lifeblood机构呼吁母乳捐赠【澳洲福利】Care finder可免费帮助您申请高龄服务全球第一手术机器人“达芬奇”切除肿瘤有多先进