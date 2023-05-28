SBS早新闻（5月29日）Play13:24 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.27MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。澳总理将发表演讲，谴责反对“议会原住民之声”的恐吓宣传；联邦政府表示，正在逐渐修复与中国的贸易关系；美国两党就提高债务上限达成原则性协议；俄罗斯在基辅建城纪念日当天发动空袭。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新州HSC十四年出卷试官：我给十年级学生选择课程的一些建议随着ChatGPT的普及 人们对隐私的担忧不断增加2023年原住民艺术与文化奖获奖者公布维州一十七岁少年在澳洲足球比赛中死亡全新氢气运输技术或将降低电价实现净零排放分享Latest podcast episodes【空中汽车诊所】冬季冷车启动后最好别猛踩油门新州HSC十四年出卷试官：我给十年级学生选择课程的一些建议【我们的故事】模特薛可盈：佛系的热爱和坚持【闲话澳洲】孩子教育及择校那些事儿