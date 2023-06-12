SBS早新闻（6月13日）Play15:08 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.86MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。周末在猎人谷发生的车祸的肇事司机被控上法庭联邦政府已同意修改其标志性住房政策的一部分新西兰总理将在月底率领贸易代表团访问中国乌克兰声称已夺回第四个村庄欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE给晚辈的哪些财物可能会影响您领取社会保障或收入补助金原美军飞行员杜根的妻子就其狱中待遇向新州申诉专员提起申诉被困亚马逊丛林五周后奇迹获救 最小孩子年仅一岁分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】Yes还是No：赞成或反对“原住民之声”的论点分别有哪些？华人女孩参加志愿者活动后的思考：买太多衣服真的好吗？【SBS新闻快报】墨尔本东区六起入室盗窃案的三名嫌犯落网【健身课堂】练习普拉提运动有什么好处？