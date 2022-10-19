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SBS新闻 (2022年10月20日)

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Published 20 October 2022 at 9:56am
By Jason Liu, Olivia Yuan, Helen Yu
Presented by Helen Yu
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