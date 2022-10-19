SBS 普通话电台其他收听方式 SBS新闻 (2022年10月20日)Play17:12SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.75MB)Published 20 October 2022 at 9:56amBy Jason Liu, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Helen YuSource: SBS SBS普通话节目为您提供最新最全的新闻信息！Published 20 October 2022 at 9:56amBy Jason Liu, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Helen YuSource: SBS又有一人死于维州洪灾国家宽带网络将升级中国驻曼彻斯特总领事被英国议会谴责抗议暴力事件Advertisement美韩举行大型军事演习(点击图标，收听播客)SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年10月19日）【心理茶室】华人长者的“心病” 真的不仅“适应”这么简单【聚焦】澳亚艺术节中的华裔女性艺术家 探讨身份、自然、环境、文化议题【正在行动】澳洲华人看中共二十大