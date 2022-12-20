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SBS早新闻（2022年12月21日）

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SBS Mandarin morning news

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Published 21 December 2022 at 9:22am
By Lucy Chen, Olivia Yuan, Helen Yu
Presented by Lucy Chen
Source: SBS

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Published 21 December 2022 at 9:22am
By Lucy Chen, Olivia Yuan, Helen Yu
Presented by Lucy Chen
Source: SBS
外长黄英贤将于今天上午与中国外长王毅会谈。
两名遭到伏击枪杀的昆州警察的葬礼今天举行。
香港特首表示促进与中国大陆的边境重开。
一场6.4 级地震袭击了加州北海岸。


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