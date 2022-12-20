SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年12月21日）Play13:49SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.65MB)Published 21 December 2022 at 9:22amBy Lucy Chen, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Lucy ChenSource: SBS SBS为您带来最新最全的新闻信息！Published 21 December 2022 at 9:22amBy Lucy Chen, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Lucy ChenSource: SBS外长黄英贤将于今天上午与中国外长王毅会谈。两名遭到伏击枪杀的昆州警察的葬礼今天举行。香港特首表示促进与中国大陆的边境重开。一场6.4 级地震袭击了加州北海岸。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【正在行动】黄英贤访华 是否能开启澳中关系新篇章？《SBS学英语》发音练习迷你播客：TH音【健身课堂】如何实现新年的减肥健身目标？公民入籍仪式现可在“澳大利亚国庆日”前后举行