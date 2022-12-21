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SBS早新闻 （2022年12月22日）

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Published 22 December 2022 at 10:04am
By Olivia Yuan, Helen Yu
Presented by Olivia Yuan, Helen Yu
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By Olivia Yuan, Helen Yu
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