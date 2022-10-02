SBS 普通话电台其他收听方式 SBS普通话节目早新闻 (2022年10月3日)Play15:34SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.26MB)Published 3 October 2022 at 9:42amBy Cindy Xie, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Helen YuSource: SBS SBS为您带来最新最全的新闻信息！Published 3 October 2022 at 9:42amBy Cindy Xie, Olivia Yuan, Helen YuPresented by Helen YuSource: SBS国防部长马尔斯与美日两国举行外交会谈澳大利亚房屋价格已经连续第五个月下降印尼足球比赛 踩踏事件导致死亡人数攀升Advertisement英国首相就该国经济危机采取行动(点击播客，收听新闻)SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes为什么青少年更有可能成为交通肇事者【空中汽车诊所】夏天公路旅行 您的爱车需要哪些调整？反对虐待老人宣传活动：施暴者务必三思而行SBS早新闻（10月02日）