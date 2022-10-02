SBS 普通话电台

SBS普通话节目早新闻 (2022年10月3日)

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 3 October 2022 at 9:42am
By Cindy Xie, Olivia Yuan, Helen Yu
Presented by Helen Yu
Source: SBS

SBS为您带来最新最全的新闻信息！

Published 3 October 2022 at 9:42am
By Cindy Xie, Olivia Yuan, Helen Yu
Presented by Helen Yu
Source: SBS
国防部长马尔斯与美日两国举行外交会谈
澳大利亚房屋价格已经连续第五个月下降
印尼足球比赛 踩踏事件导致死亡人数攀升
Advertisement
英国首相就该国经济危机采取行动


(点击播客，收听新闻)

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
分享

Latest podcast episodes

car accident

为什么青少年更有可能成为交通肇事者

Driving on Australian Roads

【空中汽车诊所】夏天公路旅行 您的爱车需要哪些调整？

An elderly woman's hands (AAP).jpg

反对虐待老人宣传活动：施暴者务必三思而行

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（10月02日）