SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年10月9日）Play12:38SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.56MB)Published 9 October 2022 at 10:15amSource: SBS 新州多地再发洪水警告；克里米亚刻赤海峡大桥发生爆炸；香港首有未成年人违国安法被定罪；智利部分复活节岛石像被野火烧焦。Published 9 October 2022 at 10:15amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【生活杂志】全澳经历“用工荒” 雇佣未成年员工你需要知道这些精神健康委员会：年轻人正经受日益严峻的精神健康挑战如何准备奖学金申请【我们的故事】菁菁：从注册会计师到蛋鸡农场主