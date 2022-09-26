SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年9月22日）Play14:45SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin morning news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.5MB)Published 26 September 2022 at 11:10amBy Helen Yu, Cindy Xie, Olivia YuanPresented by Helen YuSource: SBS SBS普通话节目为您带来更新更全的新闻信息Published 26 September 2022 at 11:10amBy Helen Yu, Cindy Xie, Olivia YuanPresented by Helen YuSource: SBS部分联邦议员打算恢复对公共机构及民主进程的信任Optus因网络攻击数据泄露面临客户流失阿尔巴尼斯将出席日本前首相安倍晋三的国葬Advertisement俄罗斯试图在联合国大会上为其发动战争进行辩护(点击图片，收听新闻！)SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【澳洲福利】面对生活成本压力 临时签证持有者能获得哪些支持？首款麦片奶油奶酪问世 原本爱吃肉的研发者为何青睐素食奶酪？澳洲邮政海运暂停，中国寄件海运来澳需注意：业内人士【SBS学英语】第20集：参与社区体育活动