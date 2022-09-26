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SBS早新闻（2022年9月22日）

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Published 26 September 2022 at 11:10am
By Helen Yu, Cindy Xie, Olivia Yuan
Presented by Helen Yu
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Published 26 September 2022 at 11:10am
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