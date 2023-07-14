SBS早新闻（2023年7月14日）Play12:21 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.31MB) 澳洲联邦储备银行行长洛伊不会延任；悉尼警方展开高风险驾车追捕行动；乌克兰方面称已收到美国集束弹药；美国演员工会确定将加入罢工行列。点击音频，收听完整内容。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE好莱坞罢工持续发酵：美国演员工会确定将加入罢工行列黄英贤与王毅举行会谈 重申澳大利亚多项问题立场北约峰会结束 宣布成立北约——乌克兰理事会分享Latest podcast episodes北约峰会结束 宣布成立北约——乌克兰理事会澳联储面临变革SBS普通话晚新闻（13/07/2023）【SBS新闻快报】《不能承受的生命之轻》作者米兰·昆德拉去世 享年94岁