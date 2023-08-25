SBS早新闻（2023年8月26日）Play05:38 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (5.15MB) 悉尼西部发生袭击事件两人生命垂危；维州瓦兰迪特选区补选将于今天举行；俄罗斯方面拒绝明确证实普里戈津死亡；英国首相表示正密切关注普里戈津事件。点击音频，收听完整报道。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE悉尼西部发生袭击事件 两人生命垂危中国文化日：数千汉语学生将共享文化大餐【专家剖析】日本核废水排放有何影响 ？【SBS新闻快报】澳大利亚政府对日本核废水排海表示理解与信任分享Latest podcast episodes中国文化日：数千汉语学生将共享文化大餐【SBS新闻快报】澳大利亚政府对日本核废水排海表示理解与信任“开采高含量银矿”——澳洲科学家研发出回收太阳能电池板新方法中文约会软件频现性勒索 维州警方号召社区举报相关事件