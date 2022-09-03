SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年9月4日）Play13:00SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.9MB)Published 4 September 2022 at 9:47amSource: SBS 维州正改进000电话接听系统；戈尔巴乔夫葬礼在莫斯科举行；NASA探月火箭发射再次被推迟；网球名将小威廉姆斯正式退役。Published 4 September 2022 at 9:47amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE戈尔巴乔夫葬礼在莫斯科举行 俄民众排长队吊唁养老行业呼吁填补其6万职位空缺养老金领取者和国际学生成为工作技能峰会赢家分享Latest podcast episodes网球名将小威廉姆斯退役【父亲节特别节目】为什么父亲节不像母亲节一样备受重视？【我们的故事】白雪松：我在霍巴特竞选市长市议员SBS晚新闻（2022年9月2日）