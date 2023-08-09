【SBS新闻快报】绿党呼吁推行新的房屋租金法案

绿党呼吁推行新的房屋租金法案





绿党委托议会图书馆（Parliamentary Library）进行的分析显示，如果联邦政府现在就协调全国性的租金冻结，租房者在未来 12 个月内可以节省 49 亿澳元。





如果在 12 个月前，即 2022 年 7 月实施全国房租冻结，租户们总共可以节省 30 亿澳元。





绿党目前正在与政府谈判，以通过《澳大利亚住房未来基金法案》（Housing Australia Future Fund Bill），并一直呼吁在全国范围内冻结房租。





为了支持《澳大利亚住房未来基金法案》，绿党一直在推动房租冻结两年，并设定房租上涨上限。





总理安东尼-阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将于下周三（8月16日）在国家内阁与各州和领地的同行会面，讨论提高租房者权利的问题。





绿党代理领袖梅赫林-法鲁奇（Mehreen Faruqi）表示，总理是这个国家最有权力的人。与各州和地区协调租金冻结和租金上限是总理的责任，也绝对属于他的管辖范围。





绿党住房问题发言人马克斯-钱德勒-马瑟（Max Chandler-Mather）表示，除非向各州和领地提供资金用于冻结租金，否则他们不会支持该法案。





新的 COVID-19 亚变种正在导致一些地区病例激增





一种新的 COVID-19 亚变种正在导致世界一些地区的病例激增，专家认为它很可能已经在澳大利亚社区流行。据报道，这种新型冠状病毒变种被命名为 Eris，最早在亚洲被发现。





传染病医生保罗·格里芬（Paul Griffin）说，他认为这种亚变种很可能已经传入澳大利亚，但由于检测手段有限，尚未正式确认。





目前仍在寻找更多的信息。这种病毒很可能是几个月前在亚洲或印度尼西亚出现的。





据估计，在过去四周左右的时间里，这种病毒在全球的流行率可能翻了一番，从刚刚超过 6% 上升到接近 12%。





司法改革倡议组织呼吁重新思考塔州刑事司法举措





一个认为澳大利亚将太多的人送进监狱的组织呼吁重新思考塔斯马尼亚州的刑事司法举措。司法改革倡议组织（Justice Reform Initiative）称，塔斯马尼亚州过度依赖监狱服刑。





赞助人、塔斯马尼亚州前州长凯特·华纳（Kate Warner）表示，其他国家已经证明有更好的替代方案。他认为还有很多其他方式来处理犯罪。其他国家已经向我们证明了这一点。





如今荷兰在过去二十年中将监禁率减少了一半，而犯罪率却没有增加。因此，凯特·华纳这是可以做到的。





美国驻澳大使任期已满一年





美国驻澳大利亚大使卡罗琳-肯尼迪（Caroline Kennedy）代表美国驻堪培拉大使的任期已满一年。





肯尼迪大使表示，中国日益增长的影响力对该地区构成了挑战，美国的应对措施包括与盟国密切合作。





她强调：没有比澳大利亚更强大、更值得信赖、更有能力的合作伙伴。此际，能看到澳大利亚人和美国人如何携手合作、如何与中国人合作、如何与美国人合作，是伟大的一年，也是任职期间的荣幸。





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