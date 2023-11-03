【SBS新闻快报】澳大利亚前总督、工党前领袖比尔·海登的国葬在昆州举行

工党代表人物比尔·海登的国葬在昆州举行





今天（11月3日星期五），工党代表人物比尔·海登（Bill Hayden）的国葬在伊普斯维奇（Ipswich）的圣玛丽教堂（St Mary's Church）举行。





海登于1989年至1996年担任澳大利亚第21任总督。





在此之前，他曾在工党政府中担任过多个备受瞩目的部长职务，包括戈夫·惠特拉姆（Gough Whitlam）政府的财政部长和鲍勃·霍克政府（Bob Hawke）的外交部长。





不过，前总理保罗·基廷（Paul Keating）告诉教堂会众，海登最有影响力的角色是在1975年时任总理惠特拉姆被解职后的几年里担任反对党领袖。





基廷说：“对于一个不为利己主义所驱使的自谦之人来说，比尔将联邦工党重新打造为一支真正的力量，毫无疑问，这是他漫长的公共生活中最伟大的成就。比尔·海登拯救了工党，并使工党重新成为一个全国性的有力政党，就像我今天站在你们面前一样肯定无疑。”





安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）总理也在葬礼上发表了讲话，他说海登改变了工党的历史进程。





阿尔巴尼斯说：“事实是，比尔·海登不仅照亮了前方的道路，他还为奠定道路的基础做出了巨大贡献。我们应该感谢这位孩童时经历经济萧条，之后成为警察，加入工党弘扬自己价值观的人物。”





包括总督大卫·赫尔利（David Hurley）和前总督昆廷·布莱斯（Quentin Bryce）在内的政要出席了比尔·海登的葬礼。最后，澳大利亚空军以飞行表演向他致意。





反对党敦促总理在访华期间争取让杨恒均获释





反对党副领袖苏珊·莱伊（Sussan Ley）表示，释放被监禁的澳大利亚作家杨恒均必须成为总理北京之行的优先事项。





阿尔巴尼斯总理将于明天（11月4日）前往中国进行为期四天的访问。这是自2016年以来澳大利亚总理首次访问中国。





此次访问恰逢澳大利亚前总理高夫·惠特拉姆访华50周年。惠特拉姆是首位访华的澳大利亚领导人。





然而，莱伊表示，总理不应将修复外交关系置于提出澳大利亚人关心的问题之上。





莱伊说：“总理必须知道，澳大利亚人希望他就杨博士被不公平地拘留一事向中国国家主席和总理进行最强烈的交涉。他被未经授权拘留了四年，被关在一间狭小的牢房里，没有自然阳光。他的身体状况显然非常不好。”





杨恒均博士的子女敦促阿尔巴尼斯总理通过谈判让他们的父亲获释。杨博士是一名作家和民主活动家，曾于2019年因间谍罪入狱，并有严重的健康问题。





新西兰大选结果显示三个右翼政党将联合执政





新西兰大选后，该国将由右翼政党联盟执政。即将上任的新西兰总理陆杰锋(Chris Luxon)表示，他对最终选举结果并不感到失望。





根据周五（11月3日）公布的选举委员会修订后的计票结果，陆杰锋领导的中右翼国家党在议会中的席位从50个减少至48个。





这一转变，再加上毛利党（Maori Party）赢得另外两个席位，意味着国家党被迫将新西兰优先党（New Zealand First）纳入其与盟友新西兰行动党（ACT New Zealand）的执政联盟。





新西兰优先党议员温斯顿·彼得斯 (Winston Peters)将再次在组建政府过程中发挥关键作用，正如他在2017年左翼领导人杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）的选举中所做的那样。





彼得斯说：“为了向前迈进，你必须说‘好吧，我们能就什么达成一致，可以搁置什么’，因为我们不可能都得到自己想要的。从大的方面来说，我们必须建立一个健全的（而且）更好的政府。”





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