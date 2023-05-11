本期《SBS中文集锦推荐》为您介绍SBS在五月推出的全新剧集《Safe Home》，这部剧集于5月11日在SBS电视及上线，讲述年轻女性菲比（Phoebe）离开所任职的知名律师事务所，到一家陷入困境的家庭暴力法律中心工作的所见所闻。
该剧以诚实和现实的方式处理了一个具有挑战性的问题，也为观众举起了一面明镜，因为我们往往会发现，施暴者在日常生活中可能表现为好人，不容易被发现，而家庭暴力可能发生在任何人身上。
在这部剧集的预告片中，华裔演员王宇琛短短几秒内的状态切换极具爆发力。这并非宇琛与SBS的首度合作，他也曾出演过SBS此前的剧集《Hungry Ghost》。
而3月录制的一次与宇琛的采访中，他也曾提到《Safe Home》一剧以及更多的身为演员、身为移民，他对于自己所演绎角色的思考。
他提到，displacement，即那种身在异乡的异在感，是他的艺术来源。
他相信，不同与不同之间碰撞出来的东西才更有趣。
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【专访】华裔演员王宇琛出演SBS新剧《Safe Home》：独在异乡为异客 恰是他的艺术之源
SBS Chinese
11/05/202316:35
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