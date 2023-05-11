该剧以诚实和现实的方式处理了一个具有挑战性的问题，也为观众举起了一面明镜，因为我们往往会发现，施暴者在日常生活中可能表现为好人，不容易被发现，而家庭暴力可能发生在任何人身上。



在这部剧集的预告片中，华裔演员王宇琛短短几秒内的状态切换极具爆发力。这并非宇琛与SBS的首度合作，他也曾出演过SBS此前的剧集《Hungry Ghost》。





而3月录制的一次与宇琛的采访中，他也曾提到《Safe Home》一剧以及更多的身为演员、身为移民，他对于自己所演绎角色的思考。





他提到，displacement，即那种身在异乡的异在感，是他的艺术来源。





他相信，不同与不同之间碰撞出来的东西才更有趣。



LISTEN TO 【专访】华裔演员王宇琛出演SBS新剧《Safe Home》：独在异乡为异客 恰是他的艺术之源 SBS Chinese 11/05/2023 16:35 Play

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