【园艺热线】 畅聊中秋和春季播种

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一年之计在于春





在澳洲的中秋节刚好是春季，气象预报温度基本在 10-20 摄氏度的范围。经过修剪过冬的果树花卉已经苏醒冒新芽。现在正是开始播种育苗，扦插嫁接的好时机。





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育苗





澳洲多雨天气会给育苗不利，有些注意事项您需要了解：





1.防止低温，最好先浸种半天后用潮湿布或者厨房纸包好放塑料盒里保湿，放在室内保温，最好放在有一定温度的家电上催芽，温度控制在25-30度左右，对不容易发芽的丝瓜和冬瓜效果很好。



Source: Supplied 种子露白后马上种在小花盆或者育苗盘里育苗，在晚上太低温度时小容器方便搬到室内。能有小暖棚更好。





2.防止育苗土太湿，多水会引起种子腐烂。用小容器育苗方便移动防雨。





注意： 大家常常会同时育很多不同菜苗，最后都分不清菜苗品种。不妨废物利用，把塑料牛奶瓶剪成标签，写明蔬菜名称日期。



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扦插，嫁接





春天适合剪枝扦插，嫁接。春季不会有强烈太阳引起接穗脱水，温度适中湿度稳定，有利嫁接处愈合。



Source: SBS



扦插的基质要疏松能通风透气，您可以做个暖房透光保湿防止枝条的水分蒸发而脱水，切口可沾上生根粉促使长根。扦插要注意的是一两个月长出新芽的不等于长根，只有长出根才是成功，这需要大约三个月以上时间。





小提示





1.丝瓜种子表面有一层蜡质，水分不易渗透，可以放砂纸上磨几下，或者用指甲钳把边儿剪掉一些。不过要小心不要损伤里面的仁。



藥用價值高的蔬果 - 勝瓜 Credit: Wikimeida Commons



2.像生姜，山药等块茎类直接种地里，多雨天气容易腐烂。种块切口沾上草木灰，月桂粉消毒，催芽基质要半干，或者放塑料袋里让它发芽后移栽。





3.种子长出的小苗的根会缠绕在一起，移栽时根系受伤，要好几天才能恢复继续生长。所以尽可能用育苗盘，移栽不伤根，小苗恢复快。移栽时用育苗盘当模具在土中做出和育苗盘一模一样的穴，小苗脱盘后放入完全吻合。





4.移栽后用seasol液体肥浇透，能帮助根系生长。



海藻肥（seasol） Credit: 张崇炎 5.幼嫩的小苗特别招虫，菜床周围要撒鼻涕虫药，小苗上喷杀虫药水，最好用neem oil，它的特别气味能驱赶虫子，有机环保。



neem oil Credit: 张崇炎 （本文系SBS中文普通话节目原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系：chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au )



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