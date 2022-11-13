SBS 普通话电台

自杀和自残看不见的代价

SBS 普通话电台

The Self Harm summit underway in Sydney (SBS).jpg

Credit: The Self Harm summit underway in Sydney (SBS)

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 13 November 2022 at 8:04pm, updated an hour ago at 8:15pm
By Felicity Davey
Source: SBS

无论在澳大利亚还是在海外，年轻女性的自残率正在上升。世界专家峰会在悉尼召开，讨论尚未被人们广泛谈论的心理疾病（本则报道的内容涉及自残）。

Published 13 November 2022 at 8:04pm, updated an hour ago at 8:15pm
By Felicity Davey
Source: SBS
21岁的斯温格勒（Natasha Swingler）有过自残的经历。

“在我真正找到任何形式的帮助之前，我可能自残了 7 年，最初还是学校的一位老师，他注意到事情不对劲。”

来自伦敦的鲍尔（Melanie Ball）也自残多年。

Advertisement
“我从7岁左右开始自残，在我19或者20岁之前，这在我的生活中是非常频繁和普遍的事情。”

这两名女性都参加了在悉尼举行的自残峰会，峰会了解到自残的发生率正在上升。

去年，有 39 万澳大利亚人称他们故意对自己的身体造成疼痛或伤害，其中27万人是女性。
READ MORE

维州两大政党今天将正式启动竞选活动

克里斯滕森（Helen Christensen ）教授是悉尼 the Black Dog研究机构的董事。

“所以我们有这么多人在自残，而我们对此真的不太了解。”

专家说，羞耻感常常使人们无法获得帮助。

罗宾逊（Jo Robinson ）副教授是墨尔本自杀预防机构 Orygen 的负责人。

“年轻人告诉我们的是，他们发现很难就自我伤害公开交流，他们发现很难与生活中的成年人和专业人士交谈，他们深感耻辱，怕受到消极评判以及害怕人们会如何反应。”

自残在全球45个司法管辖地区属于刑事犯罪，在低收入和中等收入国家很普遍。

克尼普（Duleeka Knipe ）博士是布里斯托大学的流行病学家。她花了很多时间在斯里兰卡研究自残并与那里的年轻女性交谈。

“这是一种表达痛苦的方法，不过以口头形式或任何其他形式表达它实际上是不被批准的，因为斯里兰卡的女性并没有真正被倾听或看到。”

除了巨大的情绪连锁反应外，伦敦经济学院副教授麦克戴德 (David McDaid) 告诉峰会生产力委员会，数据显示，自杀和自残每年给澳大利亚经济造成320亿澳元的损失。

“这是一个巨大的数额，其中很大一部分可以通过对自杀和自残预防策略的有效投资来避免。”

达尔文 (Leilani Darwin) 等原住民心理健康倡导者表示，分享故事具有给予人力量和治愈的作用。

“当人们看到某人脆弱并分享他们自己的个人故事时，他们会在这一刻感到安全。我们的年轻人是我们的未来，我们的文化和我们的人民。”

斯温格勒说本次峰会开始了一些非常重要的对话，讨论了一个很难解开的话题。

“我们不能低估这个我们在开始讨论的话题的重要性并开始去污名化，因为归根结底，这些不仅仅是年轻的生命，还是每个处于危险之中的人的生命。”

著名的《柳叶刀》杂志的委员也出席了这次峰会，现在将准备一份关于自残的报告。

如果您或您认识的人需要帮助，您可以随时拨打电话13 11 14寻求支持。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

习近平尚未宣布是否会与澳洲总理举行罕见会晤

维州向中北部地区发布雷暴哮喘警告

分享

Latest podcast episodes

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2022年11月13日）

Wesa Chau pic.jpg

【我们的故事】Prahran选区工党候选人邹慧心：“我希望把华人的声音带进政府”

AAP

【生活杂志】澳洲迎来花粉症季节 预防方法有哪些？

Small Dog on Leash in Clear Raincoat

【萌宠乐园】雨天遛狗你需要知道这些小方法