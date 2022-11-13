自杀和自残看不见的代价

21岁的斯温格勒（Natasha Swingler）有过自残的经历。





“在我真正找到任何形式的帮助之前，我可能自残了 7 年，最初还是学校的一位老师，他注意到事情不对劲。”





来自伦敦的鲍尔（Melanie Ball）也自残多年。





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“我从7岁左右开始自残，在我19或者20岁之前，这在我的生活中是非常频繁和普遍的事情。”





这两名女性都参加了在悉尼举行的自残峰会，峰会了解到自残的发生率正在上升。





去年，有 39 万澳大利亚人称他们故意对自己的身体造成疼痛或伤害，其中27万人是女性。



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克里斯滕森（Helen Christensen ）教授是悉尼 the Black Dog研究机构的董事。





“所以我们有这么多人在自残，而我们对此真的不太了解。”





专家说，羞耻感常常使人们无法获得帮助。





罗宾逊（Jo Robinson ）副教授是墨尔本自杀预防机构 Orygen 的负责人。





“年轻人告诉我们的是，他们发现很难就自我伤害公开交流，他们发现很难与生活中的成年人和专业人士交谈，他们深感耻辱，怕受到消极评判以及害怕人们会如何反应。”





自残在全球45个司法管辖地区属于刑事犯罪，在低收入和中等收入国家很普遍。





克尼普（Duleeka Knipe ）博士是布里斯托大学的流行病学家。她花了很多时间在斯里兰卡研究自残并与那里的年轻女性交谈。





“这是一种表达痛苦的方法，不过以口头形式或任何其他形式表达它实际上是不被批准的，因为斯里兰卡的女性并没有真正被倾听或看到。”





除了巨大的情绪连锁反应外，伦敦经济学院副教授麦克戴德 (David McDaid) 告诉峰会生产力委员会，数据显示，自杀和自残每年给澳大利亚经济造成320亿澳元的损失。





“这是一个巨大的数额，其中很大一部分可以通过对自杀和自残预防策略的有效投资来避免。”





达尔文 (Leilani Darwin) 等原住民心理健康倡导者表示，分享故事具有给予人力量和治愈的作用。





“当人们看到某人脆弱并分享他们自己的个人故事时，他们会在这一刻感到安全。我们的年轻人是我们的未来，我们的文化和我们的人民。”





斯温格勒说本次峰会开始了一些非常重要的对话，讨论了一个很难解开的话题。





“我们不能低估这个我们在开始讨论的话题的重要性并开始去污名化，因为归根结底，这些不仅仅是年轻的生命，还是每个处于危险之中的人的生命。”





著名的《柳叶刀》杂志的委员也出席了这次峰会，现在将准备一份关于自残的报告。





如果您或您认识的人需要帮助，您可以随时拨打电话13 11 14寻求支持。





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