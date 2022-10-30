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新州一次性塑料用品禁令将进入第二阶段

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Rubbish including plastics in an ocean (AAP)

A supplied image obtained on Tuesday, December 14, 2021, of rubbish including plastics in an ocean. Australian researchers say the global marine-based economy could soon be taking a financial hit in the order of hundreds of billions of dollars a year without a global pact to cut plastic pollution. (AAP Image/Supplied) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: SUPPLIED/PR IMAGE

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Published 30 October 2022 at 11:00am
Presented by Yuye Lu
Source: SBS

从周二11月1日起，新州政府的一次性塑料用品禁令将进入第二阶段。根据12个月前提出的举措，塑料餐具、盘子和碗等物品将在全州范围内逐步淘汰。尽管澳大利亚所有的司法管辖区都在进行改革，但环保组织表示，加强协调对于解决环境污染危机至关重要。

Published 30 October 2022 at 11:00am
Presented by Yuye Lu
Source: SBS
澳大利亚企业正在寻求更加环保和可持续的解决方案。

杰克在悉尼下北岸的The Nest咖啡馆工作，他说这家店一直在用纸板代替塑料。

“我们并不是百分之百使用纸板，（但）我们确实使用了大量的纸板，无论是我们的餐饮盒还是我们的外卖盒”。

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杰克说，这对一家主要从事外卖业务的商店来说是一个很大的变化，但它受到了广泛的欢迎。

“我们有很多客户对我们使用纸板感到非常高兴。唯一的区别是购买不同材料的成本--纸板显然要贵得多，（但）像使用纸板这样的材料是尽可能保护环境而付出的极小代价”。

从11月1日起，一次性塑料吸管、搅拌器、碗和棉棒等物品将被禁止使用。

违规者将面临最高5万5千澳元的罚款。

虽然澳大利亚所有司法管辖区都承诺在2025年前减少塑料制品用量，但实现这一目标的时间表却各不相同。

扎赫拉（Paul Zahra）是澳大利亚零售商协会的首席执行官，他表示：

“现在的问题是我们联邦模式发挥的功能......我们每个州和领地都在做自己的事情。从疫情管理方面也可以看出这个问题”。

现在澳洲全国各地都禁止使用轻质包装袋，但当涉及到其他方面时，情况并不明朗。

例如，昆州去年取缔塑料吸管和塑料杯，但直到明年才会将禁令扩大到棉棒和塑料微珠。

维州直到明年2月才会禁止使用类似的塑料制品。

西澳州今年逐步淘汰了塑料餐具和吸管，未来还将有进一步的变化。

据估计，除新加坡外，澳大利亚人均一次性塑料消费量高于世界上任何其他国家。

65%的塑料被填埋，多达14.5万吨的塑料泄漏到海洋中。

来自非政府组织 "世界自然基金会"的诺布尔（Kate Noble）表示：

“避免使用我们不需要的塑料是非常重要的，确保我们使用的所有塑料真正符合循环（回收/再利用）经济的要求，我们可以尽可能长时间地使用它”。

一些人正在自己动手解决这个问题。

史密斯（Mike Smith）是Zero Co的创始人，该公司生产的个人护理和清洁产品不含一次性塑料。

“我们不可能通过回收来摆脱这种困境，因此我们需要转向这种再利用模式，即真正的循环经济，在这种模式下，我们实现了零废物，没有任何东西被填埋，也没有任何东西被回收”。

还有一场全球运动——在包括澳大利亚在内的170多个国家支持一项结束塑料污染的历史性决议之后，一份联合国条约目前正在起草之中。

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