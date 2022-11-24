调查发现大多数包装食品中添加了糖分

当您去超市时，要看懂那些食品标签到底有多难？





麦芽糊精、玉米糖浆、葡萄糖……这些只是包装食品标签用来描述糖的 400 种方式中的一部分。





帕万•辛格（Parvan Singh） 快 15 岁了。他已经意识到营养标签是多么具有欺骗性。





Advertisement

他说：“我不认为它们中的大多数实际上是真实的。或者有时它们可能有点儿，你知道，它们被包装修饰过了，所以看起来......食品看起来就比它实际上更健康。所以，比如，就像 Tim Tam，我认为它的成分并不是 100%如他们所宣扬的那样健康。”





他的朋友于娜尔•苏马西帕拉（Yunal Sumathipala说，他甚至对选择无糖产品也持有谨慎态度。





他说：“是的，由于它们用来替代的成分，我认为有时无糖产品比含糖产品对你健康的危害更大。”





新的研究结果表明，超市货架上三分之二的包装食品都含有添加糖。而且它们很难辨识，因为有许多不同的名称或短语可以用来代替“糖”这个词。





黛西•科伊尔博士是乔治全球健康研究所的研究员。她也是一名营养师和该报告的作者。她将这种情况描述为“悄悄加糖”。





她说：“我们发现食品标签上使用了 400 多种不同的添加糖的术语。我们认为这是一个非常大的问题，因为人们可能会看到譬如有机龙舌兰糖浆这样的成分，并认为他们正在做出真正健康的选择，但是，像有机天然龙舌兰糖浆这样的成分实际上只是不同形式的添加糖。”





很难在超市过道上做出所有选择。科伊尔博士说，糖不仅存在于冰淇淋和巧克力中。它存在于美味的酱汁、蘸酱、早餐麦片和酸奶中——从小你就开始恋上甜食。





她说：“所以，我们可能会对较甜的食物产生偏好，这可能在婴幼儿时期就会发生，这使得我们对婴儿食品中添加糖的量产生很大的担忧，因为我们在婴幼儿时期就开始发展这些偏好。然后，随着时间的流逝，这些偏好会与日俱增。那么，当我们说，如果你习惯了调味酸奶，并且你从超市货架上挑选了一种原味酸奶，你可能会非常、你可能不会喜欢它尝起来很酸的味道。”





那么，食用了过量的糖会有什么危险呢？





贝克心脏和糖尿病研究所副所长乔纳森·肖教授说，关键是它是导致热量过多的源头。





他说：“你必须把它储存在身体的某个地方，我们把它作为多余的脂肪来储存。特别是当脂肪储存在器官周围时，尤其，我们看到它储存在你的身体中间或器官内部——以脂肪形式储存的额外能量已经对一系列的代谢过程产生负面影响。它可能导致低水平的炎症，所有这些都会促使我们患上一系列不同的疾病，例如糖尿病、心脏病和一些癌症，这些疾病的风险也会由此增加。”





预计食品部长们将在新的一年——大概在 3 月份——就食品标签的拟议修改进行公开咨询。他们已要求澳大利亚新西兰食品标准局考虑在食品标签中包括“添加糖”的信息，以便消费者做出明智的食物选择，但部分问题是食品标准规范中没有对添加糖的监管定义。食品标准局表示，添加糖有 400 种不同的名称，确定一个定义是“复杂的”。





乔治学院开发了一款名为“食品切换”的应用程序 。购物者可以用它来扫描条形码，并找出哪些产品含有添加糖。





科伊尔博士说：“您将收到有关添加糖含量的信息，以及一些您可以切换到含有较少添加糖的更健康产品的列表。当您在超市购物时，这是一个非常有用的应用程序，因为它为您提供即时的信息，帮助您做出更健康的选择。”





科伊尔博士对该报告关于健康之星评级计划的调查结果感到惊讶，您可能会认为这是当地超市各种食品包装的五星级评级档案。





她说，这是一个自愿参加的计划，这意味着，如果品牌是可以自行选择的，那它们就不必对此负责。





科伊尔博士说：“它们经常显示在更健康的产品上。因此，食品公司在知道一个产品将获得健康星级时，选择显示健康星的级别。所以，他们有点玩弄这个计划，这令人失望。”





健康之星评级计划将于 2026 年接受审核……但只有 40% 的零售商和品牌参加了该计划——远低于 70% 的参与基准点。





科伊尔博士希望，引入强制性健康之星评级计划和“添加糖”标签将帮助购物者做出明智的选择……并鼓励食品品牌重新考虑其含糖量。





但在那之前，肖教授说，超市过道将会混乱不堪。





他说：“这非常复杂。我的意思是，有很多巧妙的科学用于设计食品、开发和组合不同的成分以达到不同的口味效果，有时还对健康有影响。人们很难理解这一点。我认为我们遇到的问题，当它变得复杂时，不仅意味着每次阅读食品标签都很困难，而且很多人都放弃了去深究这些。”。我认为我们遇到的问题是，商品的食品成分标签是复杂的，这意味着每次看食品标签都很困难，因此，很多人都放弃了去深究这些。”





那么，解决办法是什么？





购物者凯亚 • 希尔（Kaye Hill）和 罗宾 • 兰德纳（Roben Lendne）表达了他们的看法。





凯亚 • 希尔说：“比方说，它们应该用低糖、中糖或高糖的标签加以区别。”





罗宾 • 兰德纳说：“只用一个关键词就行了。只用糖这个词。”







（点击图片，收听播客）







SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。













































