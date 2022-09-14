“华裔长者是社会的宝贵资源” “支持志愿服务”研究肯定长者志愿服务

参与该研究的受访者的平均年龄70.4岁，每周平均提供12小时以上的志愿服务，超过43%的受访者在更广泛的社区提供志愿服务。





就这项“支持志愿服务”研究，新南威尔士大学社会政策研究中心的李秉勤教授强调，华裔长者是社会的宝贵资源。





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李教授说：“很多老年人，特别是很多华人老年人跟着孩子来到澳洲照顾孩子，对社会有非常大的贡献。”





“我们怎么样能够让他们融入社会，不是说照顾完孩子经常就不知道该干什么了。怎么样能够让他感觉到他对社会持久的有更多的贡献，怎么样让外部社会了解到他们这些贡献？”





“华人老人其实是这个社会的资源。家里有老人，社会上老人多，这是一个宝。不能让人认为，他们老了就是社会的负担、华人老年人到这儿就是为享受福利。不是这个概念。”





“我们（的研究）就想阐述两个信息，第一是他们（华裔长者）要寻求自我帮助自我服务，需要一定的能力建设。第二，他希望对社会有所贡献，不只对自己有好处，而是对社会其他人也有好处。”





“CASS的这种模式其实是一种社区发展模式，它让老年人能够在自我服务的同时，慢慢地转化到能够对社会其他地方有贡献。”





“在400多个老年人里，大概有一百多人最后加入到提供社会服务的活动中，而且还去（CASS志愿团队）外面去提供志愿服务。如果真有四分之一的人口都能出来做志工，能够为其他老年人或者有需要的人提供服务的话，这是多大的资源呢？”





“同时年长志愿者还高兴做这些事，而且没有年龄限制，如果把这个志愿服务模型很好地发挥出来的话，那是一个非常非常好的社会建设工具。”



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这项志愿者服务模式研究的第一作者、新南威尔士大学社会政策研究中心研究员李怡然（Yiran Li）博士，她表示，一些年长志愿者的专业背景以及可提供的志愿服务让她印象深刻。





李博士说：“我采访到曾经修飞机的、做了三四十年的医生的或护士工作的年长者。他们在安排老人家进行跳舞活动的时候，可以第一时间发现老人有什么症状，如果有点不对劲，他们就可以马上把老人送到附近的诊所。这些都是很实打实、非常接地气、非常实用的一些技术。他们愿意把这些热情和精力投入社区以及同龄人身上。”





“我觉得主流社会，包括我们自己都意识不到年长移民提供的这种帮助。”





华裔年长者志愿服务可以极大地改善隔离和孤独对澳大利亚年长者的影响，研究报告对此给予高度肯定。华人服务社家居高龄服务的总经理黄汉昌（Ivan Huang）先生表示，随着加入志愿工作的人数增加，该机构在建设志愿者服务方面也需要各级政府和社区的帮助。





他说：“培养一些义工其实需要很多投入。比如，我们提供训练时需要一些场地，需要从不同的渠道争取。”





“我们需要不同的资源方面的帮助，有可能是一些政府拨款，政府提供的其他帮助，如场地以及对我们活动的资源等方面的支持。（我们呼吁）社区和政府的人士提供支持和投入资源，共同来做（志愿服务）这件事情。”





在管理志愿者团队面临的挑战方面，参与这项研究的共同作者黄亦萱（Yixuan Huang）博士研究生表示，新加入的志愿者和有资历的志愿者间的衔接也是需要重视的问题。





除了年长志愿者，华裔社区也有活跃的年轻志愿者。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 一项调查研究发现，华裔年长者志愿服务可以极大地改善隔离和孤独对澳大利亚年长者的影响。 SBS Chinese 14/09/2022 07:49 Play





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