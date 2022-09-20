【安居澳洲】澳大利亚社交礼仪须知

澳大利亚作为世界上最多元文化的国家，其社交礼仪和文化规则也成为了一种融合澳洲人口中不同民族的独特风格。





虽然有些好的社交礼仪是显而易见的，但还有一些不成文的规矩，被认为是礼貌得体的，或是俗不可耐的。





阿曼达.金（Amanda King）是澳大利亚礼仪学校Australian Finishing School的创始人。这个学校教来自不同文化背景的人们这样的知识：在澳大利亚，什么是可接受的行为？





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礼仪是当你在社交时，人们一般认为的正常的规矩。归根到底，可能是这几方面：你的打扮着装，你的为人处事，这构成了你大致的形象。





但是，金女士说，在澳大利亚，恰当的行为规范取决于你所处的环境和不同的情况。





“我们发现，在澳大利亚，我们周围的人都来自世界各国，文化有各不相同。我们讲英文，但在文化上，欧洲人和美国人又不一样。所以我们有自己独特的文化但我们又是世界的一部分，我们在世界各地受到不同的教育。所以我的学校教的是那些不成文的规矩，以及社会对人们的（礼仪上的）期望。”





金女士警告说，如果移民想要在澳大利亚发展自己的事业，那么这种文化和语言的障碍会对他们产生很大的影响。她说，入乡随俗非常重要。



其实这方面的内容很基本，这是关于你的衣着、外表和你的行为，你的用餐礼仪和你的沟通方式的内容。而沟通方式尤为重要，怎样进行一个有技巧的对话，如果英语并非你的母语，那还是有点难的。 Amanda King, etiquette expert and instructor

Asking prying questions could land people into uncomfortable territory. Credit: Getty Images/NicolasMcComber

虽然对于新移民来说，学习澳洲的社交礼仪要花时间，但这是你开始新生活要学会的非常重要的事情。你可以从避免问一些被认为是不恰当的或是禁忌的问题开始。

金女士解释说：“令人不舒服的问题可能包括一些比较隐私的问题，所以，如果你碰到不熟的人，但却问别人的收入、婚姻状况、宗教和政治取向，而这些问题你本身也不想告诉别人。人们希望和自己志同道合的人说话，这样才能成为朋友。所以，我们需要选择别的话题，而不是问别人的隐私，这样的话通常会得罪人或让人不高兴。”





不同的文化对于问周围的人什么问题才是恰当的有不同的解读和标准。我们采访了一些老移民，让他们说说在澳大利亚的社交场合，不恰当的问题通常是什么。





威马斯.余来自香港，在澳十年了。





“比如说，我们的父母或祖父母常常告诉我们，你要吃多点，你太瘦了，或是，少吃点你太胖了，但是我到了澳洲就发现，澳洲人会觉得你这样评论对方的体型，还要管他们的饭量，实在侵犯了他们的个人选择，这样说很得罪人。"



Knowing the rules of etiquette can help avoid feeling awkward at gatherings. Credit: Getty Images/CatLane 莎拉来自摩洛哥，在澳洲15年了。她说她已经知道，有些问题在一些文化中是可以问的，但是如果你在澳大利亚问这些问题，就显得很唐突。





如果一对新人结婚九个月了，但还没生孩子，人们会问男方或女方：为什么？你们有什么问题吗？看医生了吗？但这些问题在澳洲就不该问。





莎拉说，其他的禁忌问题包括问别人的财务状况，而且这很常见。





在一些阿拉伯文化中，人们刚一见面就会问对方的婚姻状况。





她笑着说：“特别是对方如果已经超过25岁了，如果她还没结婚，那可能她就有问题。别人肯定会问她为什么还没结婚。如果她已婚但还没有孩子，那她肯定有什么问题，我们需要解决这件事，所以我们会问她谁是她的的医生，或告诉她她该换医生了。”





法拜罗拉.堪佩尔在澳大利亚生活十八年了。她来自，2019年她成立了专业移民女性这个机构。





“这个机构的目的是为了消除移民妇女获得专业工作的障碍，因为据我所知，有很多职业妇女来到澳洲之后找不到工作，她们不缺技能和经验，但是她们不知道在澳大利亚的招聘系统是如何运作的。”





这个机构是为了教会和帮助移民女性进入澳大利亚的工作市场。





“我这么做是为了建立一个课程，来帮助她们推销自己，指出自己的价值所在，并且让他们用澳大利亚人在本地市场找到工作的说话方式来推销自己。”



Networking etiquette is crucial when job hunting or in the professional workplace. Credit: Getty Images/Kosamtu 这也关乎社交礼仪。堪佩尔女士认为，文化差异让移民在工作场所碰到了职业上的障碍，因为社交和礼仪对于建立良好的关系网络非常重要。







有一些教训其实很深刻。有些人可能因为他们的文化问题，他们想要显得先发制人，但在别人看来就有些冒进了。









堪佩尔女士解释说，需要建立一个社交网络，一个好的策略就是，不要去打探别人的情况，而是以尊重他人的方式，征得他们的同意之后，才去建立职业上的人际关系。





给别人一个机会来说他们的故事以让你从中学习。可能你可以问，你是如何得到第一份工作的？你是怎么开始在这个行业工作的？尽量让对话变得让对方也觉得享受，但你又可以从中学习。 Fabiola Campbell, Founder of Migrant Professional Women

堪佩尔女士强烈建议人们，想要防止被别人认为不礼貌，你可以多用请和谢谢等礼貌用语。但不要老是重复这些词，因为那样又会显得太刻意了。





在澳洲或英语中，你得经常说请。这对我来说，我就很不习惯。在西班牙语里，我们说我能喝点水吗？这很礼貌。但在英文中，我不但得把can变成过去时，还得加一个请。





堪佩尔女士还说，你可以通过问对方的意见，来学习在澳洲，人们比较喜欢的沟通方式，以及英文的微妙意思。



我对人们解释说英语不是我的母语，有时我好意地沟通一个信息，但是却词不达意。我会先表明来意，然后确认对方是否觉得不快，他们会告诉我他们的感受。这样，我既改善了我的沟通技巧，又传达了我的意图。

礼仪老师阿曼达.金建议，在职场和社交场合，准时非常重要。如果你可能会迟到，最好至少提前十五分钟到二十分钟告知会议或聚会的组织者。





另外，准备好清楚和自信地介绍你自己。





但是，堪贝尔女士也请移民们不用太过紧张，因为澳大利亚人经常和来自不同文化和语言背景的人打交道。





“大部分在澳大利亚的人，他们和移民接触过，特别是那些英文是第二语言的移民。他们可能会理解，你并没有恶意或不礼貌，只是词不达意，你只是没有适当的语言技巧。”





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