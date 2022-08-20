【心理热线】父母感情破裂 如何最大限度地减少对孩子的影响？

在当今社会，“离婚”已经是屡见不鲜的事情了。在澳大利亚，2021-22财年全澳有近5万对夫妇申请离婚。





夫妻婚后过得不幸福，为了开始新的生活，离婚也成为了选择之一。虽然，离婚是成年人理性思考后的选择，但这一选择或多或少会给孩子造成一定的影响。





如何减少夫妻感情破裂对孩子造成的影响呢？心理咨询师曲韵分析了离婚前和离婚后父母可以做的事情。



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离婚之前，家里可能已经发生了大大小小的争吵。曲韵认为，父母在这个时候不用特意躲开孩子吵架，而是可以开诚布公地告诉孩子，爸爸妈妈有意见，在争吵，但是爸爸妈妈也在寻找解决问题办法。





这样做的目的是为了打消孩子的错误认识，孩子可能会错误地认为是因为自己做错了事情才导致大人争吵。长期以来，孩子有可能会形成不自信的性格。





有些家庭虽然不吵架，但是经常冷战。其实但冷战对孩子产生的影响和争吵差不多。



曲韵据讲述了一个案例。曾经有一对夫妻，从孩子小学二三年级时起就开始分房睡，说是为了孩子维持一个家。当孩子在父母抽屉里发现了离婚协议向父母询问时，父母的答案是“不用管，跟你没有关系，只要搞好你的学习就行了”。





但孩子回忆说，自己很讨厌回到家看到家里的紧张气氛，反而在学校的时候更加开心。所以曲韵认为，大人们不要低估孩子的感受力，冷战也可能给孩子带来不小的压力。





离婚后的两个人还可能以朋友的身份共同抚养孩子吗？





最近官宣离婚的明星夫妻董子健和孙怡在离婚声明中都提到双方会以朋友的方式共同抚养孩子。离婚后的两个人真的可以以朋友的关系相处吗？





曲韵认为这种可能性比较小，但也应该祝福可以以朋友身份相处的那些人。



不要拿以分手还能做朋友这样的标准要求自己，这不是一个好的榜样或者引领，我们要面对现实。离婚以后互相抱怨，相互给对方使绊子的情况更加常见。

为了减少离婚会孩子造成的影响，曲韵认为父母双方应该做到大方地支持孩子和不在一起生活的父亲或者母亲相处。比如真诚的希望孩子能和父亲或者母亲过上一个美好的周末，这样做反而会让孩子体会到爱和理解。





在谈到夫妻感情破裂对孩子的影响时，也会见到重组家庭的情况。父母要如何帮助孩子适应重新组建的家庭呢？





欢迎您点击音频，收听心理咨询师曲韵的完整讲解。



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