【健身课堂】钓鱼安全无小事

钓鱼爱好者Mark蔡说，要穿着钉鞋防滑、要选择退潮的时候去钓鱼，还要去天气预报的网站看钓点的浪高等等。





他非常强调选择在退潮的时候去钓鱼，因为他的一次遇险就是因为忽略了这个细节而造成的。





蔡先生还建议，千万不要因为太爱岩钓，而明知有较大的海浪，还是抱着侥幸心理前往。如果某一天实在是想钓鱼，岩钓又不合适，可以去沙滩上钓鱼，也是乐趣无穷，而且能够有所收获的。





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