【健身课堂】钓鱼安全无小事

【健身课堂】钓鱼安全无小事Play09:26 Source: SBS下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.64MB) 对于喜欢去岩钓的钓鱼爱好者来说，要遵守什么安全守则，才能又享受了钓鱼的乐趣，又能全身而退呢？钓鱼爱好者Mark蔡说，要穿着钉鞋防滑、要选择退潮的时候去钓鱼，还要去天气预报的网站看钓点的浪高等等。他非常强调选择在退潮的时候去钓鱼，因为他的一次遇险就是因为忽略了这个细节而造成的。蔡先生还建议，千万不要因为太爱岩钓，而明知有较大的海浪，还是抱着侥幸心理前往。如果某一天实在是想钓鱼，岩钓又不合适，可以去沙滩上钓鱼，也是乐趣无穷，而且能够有所收获的。点击图标收听采访。READ MORE健身课堂：如何开始慢跑？健身课堂：如何迈出徒步的“第一步”？欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【安居澳洲】在哪里可以得到急救知识的培训？【安居澳洲】为何在澳大利亚，教会孩子游泳至关重要？为爱移民澳洲 “彩虹家庭”走到阳光下SBS早新闻（3月7日）