【健身课堂】钓鱼运动讲究多

古话说得好：姜太公钓鱼，愿者上钩。





因为这句话深入人心，以至于人们可能会觉得钓鱼不太称得上是一种运动。





钓鱼爱好者Mark蔡说，也许钓鱼的运动量更像打高尔夫球吧。而且蔡先生说，钓鱼之前需要做很多准备工作，比如自己根据要钓的目标鱼准备鱼饵、前往钓鱼点也是体力活。





蔡先生还介绍了不同的水域和季节可以钓到的不同鱼的种类，以及一些常用的钓鱼技巧。





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