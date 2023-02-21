【健身课堂】钓鱼运动讲究多

【健身课堂】钓鱼运动讲究多Play07:42 Source: SBS下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.05MB) 钓鱼爱好者Mark蔡建议钓鱼初学者，要为您的目标鱼量身定做鱼饵。古话说得好：姜太公钓鱼，愿者上钩。因为这句话深入人心，以至于人们可能会觉得钓鱼不太称得上是一种运动。钓鱼爱好者Mark蔡说，也许钓鱼的运动量更像打高尔夫球吧。而且蔡先生说，钓鱼之前需要做很多准备工作，比如自己根据要钓的目标鱼准备鱼饵、前往钓鱼点也是体力活。蔡先生还介绍了不同的水域和季节可以钓到的不同鱼的种类，以及一些常用的钓鱼技巧。点击图标收听采访。READ MORE安居澳洲：如何在岩钓时保持安全？欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【安居澳洲】如何找回丢失的退休公积金【现场说法】留学生在澳洲可买二手房吗？与买新房有什么区别？进入澳洲没有围墙的国家公园要买门票吗？国际母语日|在澳普通话人士谈方言与情怀