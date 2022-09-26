“当志愿者是融入澳洲生活的最好方式”：华人乔伊说

SBS 普通话电台其他收听方式 “当志愿者是融入澳洲生活的最好方式”：华人乔伊说Play09:32SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.72MB)Published 27 September 2022 at 7:56amBy Lucy ChenSource: SBS 居住在悉尼的华人乔伊很喜欢参加澳洲本地举办的活动，她参与的方式是当志愿者。 （点击图片收听完整采访）Published 27 September 2022 at 7:56amBy Lucy ChenSource: SBS在来到澳洲的第一年，华人乔伊就在自己的居住区Hornsby举办的澳大利亚日活动中当志愿者。她说，这是移民融入本地社会的很好的方式。因此，她也带着自己的孩子加入了志愿者的行列。Advertisement（点击文首图片收听完整采访）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes“IT 转电工我在澳洲用了四年半”-悉尼电工David的故事22岁的阿米尼之死引发伊朗和世界各地的抗议活动原住民之声公投宣进入新阶段墨尔本国际咖啡博览会强势回归