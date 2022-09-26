“当志愿者是融入澳洲生活的最好方式”：华人乔伊说

在来到澳洲的第一年，华人乔伊就在自己的居住区Hornsby举办的澳大利亚日活动中当志愿者。









她说，这是移民融入本地社会的很好的方式。因此，她也带着自己的孩子加入了志愿者的行列。





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