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“当志愿者是融入澳洲生活的最好方式”：华人乔伊说

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Ms. Qiao Yi register her children and their friends to be volunteers for the event

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Published 27 September 2022 at 7:56am
By Lucy Chen
Source: SBS

居住在悉尼的华人乔伊很喜欢参加澳洲本地举办的活动，她参与的方式是当志愿者。 （点击图片收听完整采访）

Published 27 September 2022 at 7:56am
By Lucy Chen
Source: SBS
在来到澳洲的第一年，华人乔伊就在自己的居住区Hornsby举办的澳大利亚日活动中当志愿者。

Ms. Qioayi and other volunteers and runners

她说，这是移民融入本地社会的很好的方式。因此，她也带着自己的孩子加入了志愿者的行列。

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（点击文首图片收听完整采访）

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