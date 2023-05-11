训犬师James:在训犬中收获认可与存在

训犬师James:在训犬中收获认可与存在Play20:37 Credit: James Wei下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (28.32MB) 训犬师的工作是什么样的？为什么狗狗需要从小训练？家住珀斯的James Wei是一名驯犬师，原本学习土木工程专业的他因为对驯犬师这份职业的热爱而半路转行。他说这是份有趣的工作，特别是看到狗狗的问题经过训练得到纠正狗主人的笑容和感谢后，他收获着满满的成就感。点击上方音频，收听James Wei跟我们分享他的训犬故事。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE一场秘密同性婚礼：两个中国女孩“生生世世”的誓言背后儿童被虐待或疏于照顾可能导致早逝分享Latest podcast episodes孩子滑雪 家长也需要做好功课？SBS普通话晚新闻（11/05/2023）【专访】华裔演员王宇琛出演SBS新剧《Safe Home》：独在异乡为异客 恰是他的艺术之源SBS早新闻（5月11日）