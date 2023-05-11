训犬师James:在训犬中收获认可与存在

家住珀斯的James Wei是一名驯犬师，原本学习土木工程专业的他因为对驯犬师这份职业的热爱而半路转行。





他说这是份有趣的工作，特别是看到狗狗的问题经过训练得到纠正狗主人的笑容和感谢后，他收获着满满的成就感。点击上方音频，收听James Wei跟我们分享他的训犬故事。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

