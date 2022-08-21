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在帐篷内等待分诊：澳医院仍面临压力

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Boy who completed six months of chemotherapy waits 27 hours in hallway of Box Hill hospital (Louise Milligan twitter).jfif

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Published 21 August 2022 at 11:15am
Source: SBS

第三波新冠疫情回落的速度比模型预测的要快。但在维州公立医院，因漫长的病床等待而发生的令人痛心的故事表明，疫情对医院造成的压力犹存。联邦卫生部长警告说，这种情况还将持续数周。

Published 21 August 2022 at 11:15am
Source: SBS
最近，一位十几岁的癌症患者在墨尔本Box Hill医院的走廊里等待了27个小时才得到一张床位，另一位八旬妇女中风后在急诊科外的帐篷内接受治疗，这些画面凸显维州卫生系统面临的压力。

墨尔本急诊医生帕尼斯（Stephen Parnis）对以上事件并不感到惊讶。

“医院人满为患可能是我们所见过的最糟糕的情况。我们不希望有需求的患者等待过长时间。人们等待的时间越长，他们的护理就越有可能受到影响。”

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维州医疗协会主席麦克雷（Roderick McRae）对在急诊科持续使用帐篷分流患者的做法表示关切。

“它为人们提供了最低限度的住宿，以便他们可以下救护车，让救护车去接应下一个需要救护车紧急出诊的人。但对于像澳大利亚这样的国家，当然还有维州，我们对医疗保健的期望要高得多，这完全是不够的。”

联邦卫生部长巴特勒（Mark Butler）告诉澳广ABC，距等待时间的改善仍有一段路要走。

“我认为我们将在未来几周内看到一些缓解，但系统中仍有大量被积压的需求。在那些艰难的新冠封锁期间，很多人无法得到他们需要的护理。”

给医院系统带来压力的不仅仅是新冠和流感。

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）告诉七号频道，无法见到全科医生的人正在急诊部门寻求治疗。

“我们有一个关于初级医疗的计划，我们也有一个关于紧急医疗诊所的计划，50个这样的诊所将接受Bulk Bill，即不收取门诊费。人们可以去获得护理，以减轻医院系统的压力。”

麦克雷说，联邦政府的计划缺乏细节，不收取门诊费的全科医生已经捉襟见肘。

“从广义上讲，需要对整个澳大利亚的医疗保健资金进行全面的结构改革。因此，AMA在全国范围内已经呼吁了大约十年，要求就资金做出改善。”

在新州，根据急诊医生伯恩斯（Brian Burns）所说，心脏护理已经发生了转变。新州为救护车上的技术升级注资5500万澳元。

“会有一些以前无法从心脏骤停中幸存下来的人会幸存下来。更重要的是，他们将幸存下来并毫发无伤地回家。“

5500万澳元将帮助提供包括550套机械式CPR设备，可提供有效的胸部按压。

新州救护车公司的首席执行官摩根（Dominic Morgan）医生将它们描述“游戏规则的改变者”。

“你能想象救护人员试图把病人从三层楼高的楼梯上带下来，并对这些病人进行胸外按压是多么困难吗？一旦安装好（机械式CPR设备），他们就能得到持续的按压，按压将持续进行到急诊科的床边。这带来了巨大的改变。”

在澳大利亚，每年约有2万起心脏骤停发生在医院之外。其中只有十分之一的人幸存。

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