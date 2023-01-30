【国际新闻】英国政府否决女性更年期休假的提议

根据英国议会妇女与平等委员会（UK Parliament Commons Committee for Women）的数据，目前有 1300 万人，即英国全英国女性人口的三分之一正在经历更年期的影响。





更年期一般发生在 45 到 55 岁之间，但也可能更早或更晚一些发生，并有可能受到卵巢或子宫手术或化疗的影响。更年期症状除了月经不调外，症状还包括肌肉酸痛、潮热、头晕、失眠、盗汗和心悸，头痛和偏头痛也可能比平时更严重。





该委员会希望根据《平等法》使更年期成为“受保护的特征”。





英国政府在一份声明中鼓励雇主对员工的需求表现出同情心和灵活性并致力于支持更灵活的工作模式。该声明还承诺致力于降低激素替代疗法 (HRT) 的成本和支出，这种疗法通常用于绝经期妇女，英国的HRT治疗始终供不应求。





不过，政府的这个承诺可能难以满足活动家们提出的女性更年期休假的诉求。





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