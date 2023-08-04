一项调查研究显示，只有四分之一的澳大利亚人（25%）知道自己理想的蛋白质摄入量，另外四分之三的澳大利亚人不知道如何追踪自己的摄入量。超过三分之二的澳大利亚人每周至少锻炼一次，但每三个经常锻炼的人中就有两个不知道理想的蛋白质摄入量是多少。





私人健身教练，营养师向兴宇表示，了解蛋白质摄入量可以更为轻松的达到健康和健身目标。





他说，尽管三大营养素之一的蛋白质（另外两种为碳水化合物和脂肪）对身体健康很重要，但知道摄入量以及摄入时间很重要。





他说：“我自然健身坚持了17年，自己从来不吃任何蛋白粉和运动补给。所以我给我的所有客户也从来不推荐任何蛋白粉和补剂。”





“我有个菲律宾裔客户，他的目标是增肌。他总觉得自然饮食不够，硬是不听我的劝，自己去买蛋白粉再配合高蛋白饮食吃了几个月，后来去血检查出中尿中蛋白质过高，我要他立刻停止摄入蛋白粉，再过了3个月去血检，一切都正常了。所以，了解和跟踪蛋白质摄入量对身体是很重要的。”





如何估算蛋白质摄入量？





估算自己的蛋白质摄入量通常用每千克体重需要摄入几克蛋白质来进行衡量。这里指的是食物里含有的蛋白质，而不是食物本身的重量，因为食物还有水分和其他物质。比如一个鸡蛋50克，蛋白质只有蛋白的三分钟一，大约8克。





如果你要估算自己每日所需的蛋白质摄入量，需要综合考虑很多的因素，首先，你是不是有特别的健身目的，如果你要增肌的话，那么你的每日蛋白质摄入量可能需要达到每千克体重1.2-1.5克蛋白质，如果你只是想保持基本的健康，每千克体重0.8克到1.2克蛋白质，再加上营养丰富的蔬菜和多样化的碳水选择就足够了。





蛋白质的摄入时间有讲究吗？





蛋白质摄入时间对于普通人来说其实没有特别大的区别，只要别睡前吃太多就不影响身体。对于有健身需求的人来说，因为蛋白质的主要作用是用来修复肌肉，所以最好的补充时间是训练后半小时内。





对于早上一定要吃足够的蛋白质的说法，向兴宇说：“这让我想起了大家都问的早上是否空腹有氧更好，它们可能会有一些好处。”





“早上吃足够蛋白质可使血糖上升变缓慢并维持稳定，减少饥饿感，控制血糖和体重。”





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LISTEN TO 【营养健身】了解蛋白质摄入量可更轻松达到健康和健身目标 SBS Chinese 04/08/2023 11:22 Play

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