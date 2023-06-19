【安居澳洲】澳大利亚人去海外旅游需要打哪些疫苗？

要确定您出国旅行时需要接种哪些疫苗，请遵循世界卫生组织 (WHO) 提供的指南。





世界卫生组织建议所有旅行者进行常规疫苗接种，并为访问特定疾病高风险地区的人接种特定疫苗。





简·弗洛雷（Jane Frawley ）是悉尼科技大学卫生学院公共卫生学院的副教授。 她说，旅行会使人们感染澳大利亚没有的严重传染病。





“你最不想在假期里生病，去世界不同地方旅行肯定会让你接触到传染病，而这些传染病甚至在澳大利亚也不一定存在，或者在澳大利亚并不常见， 例如结核病、伤寒、狂犬病和黄热病等。”



There are several vaccines which are commonly recommended or required for Australian travellers. 健康风险因地区和时间而异。 弗洛雷教授解释说，可能会出现新的疫情，可能会出现新的疫苗。





“世界上其他国家的疾病更为普遍，有时甚至是该国的地方病，这意味着这些疾病在这些国家根深蒂固。 ”



这些可能是您的身体和免疫系统以前从未见过的疾病。 所以接种疫苗真的很重要，这样如果你接触到这些病毒，你就会受到保护。 Associate Professor Jane Frawley, School of Public Health, Faculty of Health, University of Technology Sydney.

澳大利亚人出国旅行所需的具体疫苗接种取决于目的地、国家和停留时间长短。





寻求专业医疗建议可确保个人根据其目的地和特定健康需求获得适当和量身定制的建议。





弗洛雷教授建议所有旅行者咨询他们的全科医生 (GP)，以确定他们特定旅行计划所需的疫苗接种。





“根据你要去的国家，他们会有一份疫苗清单。 有些国家也有强制疫苗，所以如果你要去那个国家，你必须出示证明你有接种特定的某些疫苗。 因此，您的GP会知道这一点，您的GP也会知道您接种了哪些疫苗，因此他们会知道您是否需要破伤风加强针或COVID 19加强针。”



The specific vaccinations required for Australians traveling overseas depend on the destination, country, and length of stay. 她还说，重要的是不要在最后一刻才咨询您的全科医生，因为许多疫苗需要不止一剂。





“很多人在他们即将与全科医生进行快速预约之前就忘记了疫苗的事情，但往往为时已晚。”





悉尼大学临床疫苗学专家尼古拉斯·伍德（ Nicholas Wood ）教授强调，您可能需要的特定免疫接种取决于多种因素，例如您的健康状况、年龄、生活方式和职业。 这些因素一起称为 HALO。





“当然，如果你的健康状况不佳并且你正在服用额外的药物或免疫抑制剂等，更重要的是你要接种流感等常规疫苗。比如，你患有糖尿病 ，或患有慢性肺病，并且正在服用免疫抑制药物，而你又想旅行，可能你确实就需要一些额外的疫苗。 因此，你需要抽出时间去咨询全科医生并制定个人疫苗接种时间表。”



疫苗需要一段时间才能进入你的系统，让你的免疫系统产生反应， 因此，为了保护你自己，至少要提前六周，但最好是12周左右，在你考虑旅行前三个月就接种疫苗。 Associate Professor Jane Frawley, School of Public Health, Faculty of Health, University of Technology Sydney.

澳大利亚旅行者通常被推荐或要求接种几种疫苗，包括甲型肝炎、伤寒、黄热病、脑膜炎球菌病、COVID-19 和狂犬病等。





伍德教授说，这些感染会导致严重的疾病，即使是通常被认为身体健康的人也是如此。 狂犬病就是这种疾病的一个例子。





“接种狂犬病疫苗非常重要，因为狂犬病没有治疗方法。 所以，如果你感染了狂犬病，你基本上会病得很重。 在可能有被感染的狗甚至蝙蝠并且你可能被咬伤的国家的部分地区，你都需要接种狂犬病疫苗。”





尼古拉斯·伍德是国家免疫研究与监测中心 (NCIRS) 的高级专家。





他说，还有其他可用的疫苗有可能防止人们患上重病。





“伤寒也是一种重大的疾病。 要知道，时常有人因伤寒而入院。 我们可以用抗生素治疗，但这真的会毁了你的假期。 有时您最终可能会因伤寒住院。 脑膜炎球菌性脑膜炎很讨厌，它会引起血液中毒，而且会非常非常严重。 防止日本脑炎也是一种重点疫苗。 同样，这真的取决于你要去哪里旅行。”



Health risks vary from one region to another and over time. 如果您过去接种疫苗已经有一段时间了，您可能需要加强剂。





伍德教授说：“如果你没有及时接种破伤风疫苗，而且你在海外，并且在发生事故时很容易受到破伤风的伤害，那么你摔倒后伤口就会生锈或有污垢或其他任何东西，通常， 如果这种情况发生在澳大利亚并且您没有及时接种疫苗，您将获得医疗护理并彻底清洁伤口。 你会得到一些抗破伤风免疫球蛋白和一些破伤风疫苗，这些在澳大利亚通常都是免费的。 但如果你在海外，特别是在偏远地区，获得这种治疗是棘手的、难以做到且成本高昂的，（旅行前）接种这种疫苗可以挽救你的生命。”





弗洛雷教授说，重要的是不要忘记COVID-19。





“一定要与您的全科医生讨论 COVID-19疫苗。 如果您接种疫苗或感染 COVID-19已至少六个月，那么一定要接种加强剂。 COVID-19在世界各地、世界上每个国家仍然非常普遍，在飞机上、游轮上、公共汽车上以及在繁忙的地方都会增加风险。”



The specific vaccinations needed for Australians traveling overseas will depend on the destination, country and the length of their stay. Source: iStockphoto / 06photo/Getty Images/iStockphoto 在极少数情况下，您可能会发生对疫苗的过敏反应。 如果担心与疫苗相关的副作用，应咨询医生。





人们可以拨打不良药物事件热线1300 MEDICINE或1300633424报告和讨论副作用。





对于在海外接种疫苗的人，在获得证书之前需要在澳大利亚免疫登记册（AIR）上进行记录。





只有在澳大利亚的澳大利亚医疗专业人员才能向 AIR 添加记录。 人们可以向全科医生或其他医生寻求帮助。





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