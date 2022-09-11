青年艺术家李沛霈：消费主义下时尚由人为操控

SBS 普通话电台其他收听方式 青年艺术家李沛霈：消费主义下时尚由人为操控Play20:19SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (18.6MB)Published 11 September 2022 at 4:30pmBy Yuye LuSource: SBS 青年艺术家李沛霈于今年早些时候举办首场个人独展《新秩序》。SBS普通话请到沛霈分享展览的相关细节以及自己对消费主义和快时尚的思考和感悟。Published 11 September 2022 at 4:30pmBy Yuye LuSource: SBS今年早些时候，青年艺术家李沛霈举办了第一场个人独展《新秩序（New order）》。从对“潮人恐惧症”现象的观察出发，沛霈意在通过该展览向观者传达她对消费主义和快时尚的思考。《新秩序》展览整体是一件大型装置作品，由超过八百件各处收集的二手衣物组成。Advertisement策展过程中，沛霈还身着从家人和市场收集的旧衣物剪裁和二次拼接而成的艺术服装亮相好莱坞星光大道，现身说法消费主义下的时尚由人为操控。SBS普通话请到沛霈分享展览的相关细节及背后故事，点击封面音频，收听完整采访。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【对话后浪】 澳洲最懂“玩儿”的华人艺术家华人画家吴方敏：用画笔反思新冠疫情“填饱胃、填满心”：听笑星黄玮婷和音乐家黄建文讲述亚洲美食的故事【阿奇博奖】挥墨32年：用画笔融入澳洲艺术界的华人画家傅红【阿奇博奖】“兜兜转转的非典型艺术之路”：三次入围的80后画家刘大鹏艺术从业者移民澳洲后难就业吗？分享Latest podcast episodes【SBS学英语】第18集：社区菜园本迪戈街头新风景？曲春晓的双语霓虹装置作品竹环境艺术周：以竹代木 应对气候变化【生活杂志】谷歌地图中你可能不知道的隐藏功能