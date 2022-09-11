青年艺术家李沛霈：消费主义下时尚由人为操控

今年早些时候，青年艺术家李沛霈举办了第一场个人独展《新秩序（New order）》。





从对“潮人恐惧症”现象的观察出发，沛霈意在通过该展览向观者传达她对消费主义和快时尚的思考。



《新秩序》展览整体是一件大型装置作品，由超过八百件各处收集的二手衣物组成。





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