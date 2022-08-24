旅游局工作人员谈出行贵 并给出冬季出行建议

随着后疫情时代的到来，民众对旅游的热情也开始逐渐升温。





鉴于国际旅游依然存在诸多不便，许多澳洲家庭选择就近出游。





可是，有越来越多的民众发现，澳洲本土旅游的消费竟如此昂贵。





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针对“旅游贵，出行难”的问题，以及大家的假期出行需求，本期播客，SBS记者联系到澳洲维多利亚州旅游局大中华及日韩区市场发展经理Sissi Wang。





Sissi在采访中提到，出行贵是由多方面原因造成的。其中包括通货膨胀，疫情持续，员工短缺和供需不平衡等。





其实除了滑雪项目以外，维州周边还有很多旅游选择。Sissi建议大家出行前做一些适当旅游攻略。





Sissi说：“很多民众熟知的景点都在疫情期间有翻新或整修，或许会给大家耳目一新的感觉。”





除此之外，冬季的墨尔本还有很多大秀和展览，大家若想节省食宿，可以选择市内看秀。





采访最后，Sissi还提到对国际旅游前景的积极期待。





并透露就在9月3日，维州旅游局将接待一个来自香港TVB的旅游综艺节目来澳拍摄。这也是三年来首个来澳的旅拍的综艺节目，它或许也标志着旅游业在开始慢慢恢复正常。





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