澳大利亚的地下水正在受到污染威胁

联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部举行的一次水资源会议开幕式上强调，水对生命至关重要。他说：“水是人类的生命之源。从我们吃的食物，到生态系统和生物多样性，它让我们的世界如此丰富。它维持国家的繁荣。它更是农业、制造业和能源生产的经济引擎。它同时也是我们健康、卫生和生存的本身。水资源是一项人权，是塑造更美好未来的共同发展标准。”





地下水是澳大利亚供水的重要来源。但它正受到来自农业和采矿业污染的威胁。弗林德斯大学水文地质学教授Adrian Werner表示，地下水特别容易受到污染。“很多人家都会在后院打井，并使用地下水源。值得注意的是城市污染对人们的影响可能很难解释。任何一个依赖地下水的社区的人，通常附近的一个行业可能就会影响他们的供水。所以，如果你在农业地区，那么农药的使用则可能会影响地下水系统。”





地下水占消费量的30%以上，是澳洲许多农村和偏远社区的主要水源。（点击图标收听音频报道）





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