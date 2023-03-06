2万名“吃瓜”群众参加昆州内陆小镇的西瓜狂欢节

近日，摄影师梁家源去昆州内陆小镇Chinchilla的西瓜狂欢节。





这个小镇供应了澳洲四分之一的西瓜，每两年举行一次西瓜狂欢节。



一个平时只有三千人居住的小镇在节日期间迎来了两万名游客，和西瓜的亲密接触的花样层出不穷：自行车炸果汁、抱瓜跑步大赛，吃瓜大赛，斗牛赛，马球赛等等。



点击图标收听采访。



READ MORE 【聚焦伽马节】华人摄影师梁家源:“我的目标是拍摄1000个澳洲的节庆活动”