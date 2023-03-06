2万名“吃瓜”群众参加昆州内陆小镇的西瓜狂欢节

2万名“吃瓜”群众参加昆州内陆小镇的西瓜狂欢节Play08:34下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.84MB) 你知道澳大利亚四分之一的西瓜是产自哪里吗？近日，摄影师梁家源去昆州内陆小镇Chinchilla的西瓜狂欢节。这个小镇供应了澳洲四分之一的西瓜，每两年举行一次西瓜狂欢节。一个平时只有三千人居住的小镇在节日期间迎来了两万名游客，和西瓜的亲密接触的花样层出不穷：自行车炸果汁、抱瓜跑步大赛，吃瓜大赛，斗牛赛，马球赛等等。点击图标收听采访。READ MORE【聚焦伽马节】华人摄影师梁家源:“我的目标是拍摄1000个澳洲的节庆活动”欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes婚前财产该如何厘清？【观点】退休公积金改革对您的影响有多大？2023世界骄傲节最后一天 5万人参加悉尼海港大桥游行SBS晚新闻（2023年3月6日）