2万名“吃瓜”群众参加昆州内陆小镇的西瓜狂欢节

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你知道澳大利亚四分之一的西瓜是产自哪里吗？

近日，摄影师梁家源去昆州内陆小镇Chinchilla的西瓜狂欢节。

这个小镇供应了澳洲四分之一的西瓜，每两年举行一次西瓜狂欢节。
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一个平时只有三千人居住的小镇在节日期间迎来了两万名游客，和西瓜的亲密接触的花样层出不穷：自行车炸果汁、抱瓜跑步大赛，吃瓜大赛，斗牛赛，马球赛等等。
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