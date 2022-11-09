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塔州州长向被虐待的儿童受害者道歉

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Tasmanian Premier Jeremy Rockliff. Source: AAP

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Published 9 November 2022 at 10:36pm
By Abby Dinham
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塔斯马尼亚州长向在州立机构中遭到性虐待的儿童幸存者道歉，他说，塔州政府在过去和现在对这类事件的处理是失败的。 塔斯马尼亚州长向在州立机构中遭到性虐待的儿童幸存者道歉，他说，塔州政府在过去和现在对这类事件的处理是失败的。

Published 9 November 2022 at 10:36pm
By Abby Dinham
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两年前，塔州成立了一个委员会，听取该州卫生、教育、司法和家居以外的护理系统中儿童受虐的事件。

在议会中，塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫（Jeremy Rockliff）毫无保留地进行道歉。

 “我们辜负了你们。我们都有责任，我们很抱歉。”

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受害的幸存者和支持者静静地聚集在外面，看着正在播放州长讲话的大屏幕，州长承认几十年来该州在保护儿童方面失败了。

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