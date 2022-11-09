塔州州长向被虐待的儿童受害者道歉

SBS 普通话电台其他收听方式 塔州州长向被虐待的儿童受害者道歉Play03:29SBS 普通话电台其他收听方式 Tasmanian Premier Jeremy Rockliff. Source: AAP下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.18MB)Published 9 November 2022 at 10:36pmBy Abby DinhamSource: SBS 塔斯马尼亚州长向在州立机构中遭到性虐待的儿童幸存者道歉，他说，塔州政府在过去和现在对这类事件的处理是失败的。 塔斯马尼亚州长向在州立机构中遭到性虐待的儿童幸存者道歉，他说，塔州政府在过去和现在对这类事件的处理是失败的。Published 9 November 2022 at 10:36pmBy Abby DinhamSource: SBS两年前，塔州成立了一个委员会，听取该州卫生、教育、司法和家居以外的护理系统中儿童受虐的事件。在议会中，塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫（Jeremy Rockliff）毫无保留地进行道歉。 “我们辜负了你们。我们都有责任，我们很抱歉。”Advertisement受害的幸存者和支持者静静地聚集在外面，看着正在播放州长讲话的大屏幕，州长承认几十年来该州在保护儿童方面失败了。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes乌克兰前社工佳丽雅亲口讲述如何逃出生天SBS晚新闻（2022年11月9日）【心理茶室】华人独特的心理压力，应该如何疏解？COP27：气候谈判结果能否转换成现实？