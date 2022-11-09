塔州州长向被虐待的儿童受害者道歉

两年前，塔州成立了一个委员会，听取该州卫生、教育、司法和家居以外的护理系统中儿童受虐的事件。





在议会中，塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫（Jeremy Rockliff）毫无保留地进行道歉。





“我们辜负了你们。我们都有责任，我们很抱歉。”





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受害的幸存者和支持者静静地聚集在外面，看着正在播放州长讲话的大屏幕，州长承认几十年来该州在保护儿童方面失败了。





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