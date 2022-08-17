气象局发布拉尼娜现象警报 春季或将更潮湿

气象局预测，澳大利亚将面临一个寒冷、潮湿的春天。





这是因为，另一个拉尼娜事件可能即将发生。





气象局使用一种标度预测本年度发生拉尼娜现象的几率，现在，它已经将这个标度从“拉尼娜观察（La Nina Watch）”提升到“拉尼娜警报（La Nina Alert）”。





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澳大利亚气象局高级气象学家乔纳森·豪（Jonathan How）解释了拉尼娜现象的定义。





他说：“拉尼娜是指热带太平洋上空海面温度的变化，东太平洋的温度低于正常温度，而西太平洋到澳大利亚以北的水域则比正常温度高。随着信风的加强，空气中的水蒸气含量增加，这给澳大利亚东部和中部带来更多降雨，北部的雨季也开始变得更加潮湿。”





拉尼娜事件通常与强降雨相关联。





澳大利亚东部已经遭受洪灾影响的社区对此表示关切。





乔纳森·豪表示，有可能发生进一步洪涝灾害。





正如东部的许多澳大利亚人所知悉的那样，土壤仍然非常潮湿，河流流速相当高，水坝已经满溢。这种降雨量增加的前景确实让澳大利亚东部大部分地区洪涝灾害风险上升。





但是，拉尼娜并不只影响澳大利亚东部地区。





莫纳什大学的谢恩·麦格雷戈（Shayne McGregor）教授表示，澳大利亚各地都能感受到这种影响。





“拉尼娜现象的影响主要集中在澳大利亚的东半部，所以你会看到它带来的影响延伸到南澳大利亚和北领地。它也会在季风季节的持续时间内，对整个北部造成影响，偶尔也会扩展到西南方向——在那里，目前有利文洋流（Leeuwin Current）。当我们经历拉尼娜事件时，利文洋流变得更强，所以会输送更多温暖的海水。”





经过一个多世纪的观察，拉尼娜以及与之对应的厄尔尼诺是两个至今为止仍然未被人们完全理解的现象。





麦格雷戈教授说，数据的匮乏使得我们很难评论长期或重复性事件的发生是否异常，或者拉尼娜现象是否会改变。





“究竟为什么它们不会终止，也是我们仍在研究的一件事。我想，这与我们在历史上看到的情况并不矛盾，我们曾经多次看到我所说的——拉尼娜事件的连续三次削弱。”





拉尼娜事件非常复杂，也不排除在大雨天气之间出现非常干燥的日子。





新南威尔士大学的阿古斯·桑托索（Agus Santoso）博士解释说：“由于预计会比正常情况下更潮湿，森林火灾的风险实际上更低。但是，这并不意味着不会出现几天非常炎热、干燥的天气。因此，我们仍然需要为丛林火灾风险做好准备。”





气象局敦促人们，随着天气状况的不断变化，应该随时了解最新信息。





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